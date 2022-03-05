https://ria.ru/20220305/activision-1776670296.html
Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России
Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России - РИА Новости, 05.03.2022
Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России
Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной, сообщила компания. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:53
2022-03-05T10:53
2022-03-05T10:53
технологии
сша
россия
украина
microsoft corporation
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной, сообщила компания.Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty и многие другие."Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт", - говорится в сообщении.При этом разработчик заявляет, что намерен продолжать поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников. Компания собрала более 300 тысяч долларов, чтобы помочь организациям, оказывающим немедленную помощь в стране.В январе американская Microsoft сообщала, что покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Закрыть сделку планируется в 2023 финансовом году. Microsoft 4 марта также объявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые антироссийские санкции. После этого ряд иностранных компаний заявили об уходе из РФ.
https://ria.ru/20220304/microsoft-1776561613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, россия, украина, microsoft corporation
Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России
Разработчик World of Warcraft Activision Blizzard приостанавливает продажи игр в России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной, сообщила компания.
Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty и многие другие.
"Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России
до тех пор, пока продолжается конфликт", - говорится в сообщении.
При этом разработчик заявляет, что намерен продолжать поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников. Компания собрала более 300 тысяч долларов, чтобы помочь организациям, оказывающим немедленную помощь в стране.
В январе американская Microsoft
сообщала, что покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Закрыть сделку планируется в 2023 финансовом году. Microsoft 4 марта также объявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине
.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США
, страны ЕС и ряд других государств ввели новые антироссийские санкции. После этого ряд иностранных компаний заявили об уходе из РФ.