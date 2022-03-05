https://ria.ru/20220305/activision-1776670296.html

Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России

Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России - РИА Новости, 05.03.2022

Разработчик игр Activision Blizzard приостанавливает продажи в России

Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной, сообщила компания. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:53

2022-03-05T10:53

2022-03-05T10:53

технологии

сша

россия

украина

microsoft corporation

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной, сообщила компания.Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty и многие другие."Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт", - говорится в сообщении.При этом разработчик заявляет, что намерен продолжать поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников. Компания собрала более 300 тысяч долларов, чтобы помочь организациям, оказывающим немедленную помощь в стране.В январе американская Microsoft сообщала, что покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Закрыть сделку планируется в 2023 финансовом году. Microsoft 4 марта также объявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые антироссийские санкции. После этого ряд иностранных компаний заявили об уходе из РФ.

https://ria.ru/20220304/microsoft-1776561613.html

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

сша

россия

украина

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

технологии, сша, россия, украина, microsoft corporation