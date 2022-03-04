https://ria.ru/20220304/zona-1776559404.html

Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия

Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия - РИА Новости, 04.03.2022

Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия

Руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев поднимал вопрос о создании... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:02

2022-03-04T17:02

2022-03-04T17:37

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев поднимал вопрос о создании 30-километровой бесполетной зоны вокруг ядерных объектов Украины."Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную и вообще бесконфликтную зону на протяжении 30 километров, чтобы не достигала артиллерия, вокруг ядерных объектов", - сказал Арахамия на брифинге в пятницу.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, давид арахамия, украина, россия, запорожская аэс