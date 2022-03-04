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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/zona-1776559404.html
Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия
Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия - РИА Новости, 04.03.2022
Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия
Руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев поднимал вопрос о создании... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:02
2022-03-04T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
давид арахамия
украина
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев поднимал вопрос о создании 30-километровой бесполетной зоны вокруг ядерных объектов Украины."Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную и вообще бесконфликтную зону на протяжении 30 километров, чтобы не достигала артиллерия, вокруг ядерных объектов", - сказал Арахамия на брифинге в пятницу.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, давид арахамия, украина, россия, запорожская аэс
17:02 04.03.2022 (обновлено: 17:37 04.03.2022)
 
Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг АЭС, заявил Арахамия

Депутат Арахамия: Киев поднимал вопрос о бесполетной зоне вокруг ядерных объектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев поднимал вопрос о создании 30-километровой бесполетной зоны вокруг ядерных объектов Украины.
"Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную и вообще бесконфликтную зону на протяжении 30 километров, чтобы не достигала артиллерия, вокруг ядерных объектов", - сказал Арахамия на брифинге в пятницу.
По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДавид АрахамияУкраинаРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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