https://ria.ru/20220304/zoloto-1776480495.html
Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц
Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:18
2022-03-04T13:18
2022-03-04T13:20
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госдума рф
владислав резник
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золото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.Документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. С этой целью закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Причем данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть иметь обратную силу.По действующему законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращается. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.Применение таких режимов создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это вывело из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2023 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф, владислав резник, экономика, золото, ндс
13:18 04.03.2022 (обновлено: 13:20 04.03.2022)
Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц
Госдума приняла закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.
Документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. С этой целью закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Причем данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть иметь обратную силу.
По действующему законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращается. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.
Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.
Применение таких режимов создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы
по бюджету и налогам Владислав Резник
. Фактически это вывело из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2023 года.