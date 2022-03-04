https://ria.ru/20220304/zoloto-1776480495.html

Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц

Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума отменила НДС на золотые слитки для физлиц

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:18

2022-03-04T13:18

2022-03-04T13:20

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.Документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. С этой целью закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Причем данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть иметь обратную силу.По действующему законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращается. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.Применение таких режимов создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это вывело из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2023 года.

https://ria.ru/20220304/fnb-1776477866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, госдума рф, владислав резник, экономика, золото, ндс