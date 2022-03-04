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Издание Znak.com приостановило работу
Издание Znak.com приостановило работу - РИА Новости, 04.03.2022
Издание Znak.com приостановило работу
Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:26
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россия
общество
журналистика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале."Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии", — отмечается там.Это решения издание объяснило "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ".Ранее свою работу прекратили радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
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znak.com, россия, общество, журналистика
11:26 04.03.2022 (обновлено: 12:01 04.03.2022)
 
Издание Znak.com приостановило работу

Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу

© РИА НовостиTelegram-канал интернет-издания Znak.com
Telegram-канал интернет-издания Znak.com - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
Telegram-канал интернет-издания Znak.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале.
"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии", — отмечается там.
Это решения издание объяснило "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ".
Ранее свою работу прекратили радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
Офис телеканала Дождь* в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:18
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
 
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