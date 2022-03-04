https://ria.ru/20220304/znak-1776446254.html
Издание Znak.com приостановило работу
Издание Znak.com приостановило работу - РИА Новости, 04.03.2022
Издание Znak.com приостановило работу
Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:26
2022-03-04T11:26
2022-03-04T12:01
znak.com
россия
общество
журналистика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале."Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии", — отмечается там.Это решения издание объяснило "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ".Ранее свою работу прекратили радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20220303/dozhd-1776313816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
znak.com, россия, общество, журналистика
11:26 04.03.2022 (обновлено: 12:01 04.03.2022)
Издание Znak.com приостановило работу
Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале
.
"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии", — отмечается там.
Это решения издание объяснило "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ".
Ранее свою работу прекратили радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента