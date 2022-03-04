https://ria.ru/20220304/znak-1776446254.html

Издание Znak.com приостановило работу

Издание Znak.com приостановило работу - РИА Новости, 04.03.2022

Издание Znak.com приостановило работу

Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:26

2022-03-04T11:26

2022-03-04T12:01

znak.com

россия

общество

журналистика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу в своем официальном Telegram-канале."Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии", — отмечается там.Это решения издание объяснило "большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ".Ранее свою работу прекратили радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе"*, "Радио Свобода"* и русской службе BBC.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220303/dozhd-1776313816.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

znak.com, россия, общество, журналистика