https://ria.ru/20220304/zhile-1776472906.html

Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов

Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов - РИА Новости, 04.03.2022

Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строительство жилья в регионе идёт по плану, рисков срыва сдачи объектов не отмечается. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:45

2022-03-04T12:45

2022-03-04T12:45

амурская область

экономика

марат хуснуллин

россия

жилье

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строительство жилья в регионе идёт по плану, рисков срыва сдачи объектов не отмечается.Организацию работы строительной отрасли в сложившихся экономических условиях обсудили в правительстве РФ, Орлов принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.Орлов, выступая на совещании, отметил, что в период пандемии COVID-19 строительная отрасль региона смогла адаптироваться и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить компании не только материалами, но и рабочими кадрами."Большинство застройщиков продолжают привлекать кадры из других регионов страны, а также активно сотрудничать с образовательными организациями региона. Жилищное строительство ведётся по намеченному плану, рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается. За первые два месяца этого года введено более 58 тысяч квадратных метров и перспективы выполнения плана 2022 года, а это 206 тысяч квадратных метров, по оценке нашего минстроя, гарантированы", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что отраслевое министерство "находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти"."При необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20220302/priamure-1775985138.html

https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, марат хуснуллин, россия, жилье, амурская область, василий орлов (губернатор)