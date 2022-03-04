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Амурская область
Амурская область
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Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов
Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов - РИА Новости, 04.03.2022
Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строительство жилья в регионе идёт по плану, рисков срыва сдачи объектов не отмечается. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:45
2022-03-04T12:45
амурская область
экономика
марат хуснуллин
россия
жилье
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строительство жилья в регионе идёт по плану, рисков срыва сдачи объектов не отмечается.Организацию работы строительной отрасли в сложившихся экономических условиях обсудили в правительстве РФ, Орлов принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.Орлов, выступая на совещании, отметил, что в период пандемии COVID-19 строительная отрасль региона смогла адаптироваться и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить компании не только материалами, но и рабочими кадрами."Большинство застройщиков продолжают привлекать кадры из других регионов страны, а также активно сотрудничать с образовательными организациями региона. Жилищное строительство ведётся по намеченному плану, рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается. За первые два месяца этого года введено более 58 тысяч квадратных метров и перспективы выполнения плана 2022 года, а это 206 тысяч квадратных метров, по оценке нашего минстроя, гарантированы", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что отраслевое министерство "находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти"."При необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - добавил Орлов.
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экономика, марат хуснуллин, россия, жилье, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:45 04.03.2022
 
Жилье в Приамурье строится по плану, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Орлов: жилье в регионе строится по плану

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строительство жилья в регионе идёт по плану, рисков срыва сдачи объектов не отмечается.
Организацию работы строительной отрасли в сложившихся экономических условиях обсудили в правительстве РФ, Орлов принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
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Орлов, выступая на совещании, отметил, что в период пандемии COVID-19 строительная отрасль региона смогла адаптироваться и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить компании не только материалами, но и рабочими кадрами.
"Большинство застройщиков продолжают привлекать кадры из других регионов страны, а также активно сотрудничать с образовательными организациями региона. Жилищное строительство ведётся по намеченному плану, рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается. За первые два месяца этого года введено более 58 тысяч квадратных метров и перспективы выполнения плана 2022 года, а это 206 тысяч квадратных метров, по оценке нашего минстроя, гарантированы", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Губернатор добавил, что отраслевое министерство "находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти".
"При необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - добавил Орлов.
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Амурская областьЭкономикаМарат ХуснуллинРоссияЖильеАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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