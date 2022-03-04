https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776612444.html
ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев, заявил Боррель
ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев, заявил Боррель - РИА Новости, 04.03.2022
ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев, заявил Боррель
Евросоюз не будет предлагать Владимиру Зеленскому покинуть Киев, не будет просить его сдаться или "не сражаться", заявил по итогам внеочередного заседания... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:34
2022-03-04T21:34
2022-03-04T21:50
владимир зеленский
жозеп боррель
украина
в мире
евросоюз
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Евросоюз не будет предлагать Владимиру Зеленскому покинуть Киев, не будет просить его сдаться или "не сражаться", заявил по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель."Мы не будем просить Зеленского сдаться, покинуть Киев, не будем просить его не сражаться", - сказал он.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776586124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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21:34 04.03.2022 (обновлено: 21:50 04.03.2022)
ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев, заявил Боррель
Глава Евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев