https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776586124.html

В Раде заявили, что Зеленский скрывается в посольстве США в Польше

В Раде заявили, что Зеленский скрывается в посольстве США в Польше - РИА Новости, 04.03.2022

В Раде заявили, что Зеленский скрывается в посольстве США в Польше

Украинский депутат Кива утверждает, что Владимир Зеленский срочно уехал в Польшу, скрывается в посольстве США. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:43

2022-03-04T18:43

2022-03-04T19:25

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

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владимир путин

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киев

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинский депутат Кива утверждает, что Владимир Зеленский срочно уехал в Польшу, скрывается в посольстве США.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В конце февраля спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов. В Верховной раде это опровергли."Только что мне подтвердили, что главнокомандующий вооруженными силами Украины, президент Владимир Александрович Зеленский пересек сегодня украино-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысячи человеческих жизней", - сказал Кива в видеоролике в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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