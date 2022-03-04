https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776572489.html

В Раде утверждают, что Зеленский находится в Киеве

В Раде утверждают, что Зеленский находится в Киеве - РИА Новости, 04.03.2022

В Раде утверждают, что Зеленский находится в Киеве

Владимир Зеленский находится в Киеве и Украину не покидал, утверждает Верховная рада. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:47

2022-03-04T17:47

2022-03-04T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774246414_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fd64610c4d9778e88a3703531b456ff0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в Киеве и Украину не покидал, утверждает Верховная рада.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В конце февраля спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов. "Неправда. Президент в Киеве. Он со своим народом!" - говорится в сообщении Рады в Telegram. Она назвала сообщения об отъезде Зеленского "фейком".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

https://ria.ru/20220225/samolet-1775040320.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр