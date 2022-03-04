https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776545154.html
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин - РИА Новости, 04.03.2022
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:11
2022-03-04T16:11
2022-03-04T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее 26 февраля спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина, вячеслав володин
16:11 04.03.2022 (обновлено: 17:06 04.03.2022)
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: президент Украины Зеленский покинул свою страну и уехал в Польшу