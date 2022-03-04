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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776545154.html
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин - РИА Новости, 04.03.2022
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:11
2022-03-04T17:06
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее 26 февраля спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир зеленский, в мире, украина, вячеслав володин
16:11 04.03.2022 (обновлено: 17:06 04.03.2022)
 
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: президент Украины Зеленский покинул свою страну и уехал в Польшу

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее 26 февраля спикер Госдумы так же, ссылаясь на депутатов Верховной Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский утверждает, что против Украины брошена вся российская армия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаВячеслав Володин
 
 
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