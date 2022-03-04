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ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание
ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание - РИА Новости, 04.03.2022
ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание
Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:23
2022-03-04T06:23
в мире
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Отмечается, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести, противопожарная обстановка на станции в норме. Спасатели готовы приступить к ликвидации пожара, сообщает ГСЧС.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
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в мире, украина, запорожская аэс
06:23 04.03.2022
 
ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание

ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горят три этажа учебного корпуса

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Продолжает гореть одно из строений учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3-й, 4-й, 5-й этажи пятиэтажного здания", - говорится в отчете в Telegram-канале ГСЧС по состоянию на 4.00 (5.00 мск).
Отмечается, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести, противопожарная обстановка на станции в норме. Спасатели готовы приступить к ликвидации пожара, сообщает ГСЧС.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.
В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС
 
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