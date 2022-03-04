ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание
ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горят три этажа учебного корпуса
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Запорожская АЭС
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Продолжает гореть одно из строений учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3-й, 4-й, 5-й этажи пятиэтажного здания", - говорится в отчете в Telegram-канале ГСЧС по состоянию на 4.00 (5.00 мск).
Отмечается, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести, противопожарная обстановка на станции в норме. Спасатели готовы приступить к ликвидации пожара, сообщает ГСЧС.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.
В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.