https://ria.ru/20220304/zdanie-1776407541.html

ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание

ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание - РИА Новости, 04.03.2022

ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание

Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T06:23

2022-03-04T06:23

2022-03-04T06:23

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запорожская аэс

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вблизи Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Отмечается, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести, противопожарная обстановка на станции в норме. Спасатели готовы приступить к ликвидации пожара, сообщает ГСЧС.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.

https://ria.ru/20220304/situatsiya-1776405834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская аэс