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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/zaymy-1776510211.html
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ
Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:38
2022-03-04T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
верховная рада украины
в мире
украина
россия
белоруссия
мвф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773577536.html
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верховная рада украины, в мире, украина, россия, белоруссия, мвф, ситуация в днр и лнр
14:38 04.03.2022 (обновлено: 15:35 04.03.2022)
 
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ

Рада призвала перераспределить российские и белорусские займы МВФ в пользу Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.
"Просим… установить запрет на распоряжение или использование Российской Федерацией и Республикой Беларусь специальных прав заимствования (СПЗ), которое эмитируются Международным валютным фондом, и перераспределить СПЗ в пользу Украины", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныВ миреУкраинаРоссияБелоруссияМВФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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