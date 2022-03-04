14:38 04.03.2022 (обновлено: 15:35 04.03.2022)
Рада призвала запретить России и Белоруссии использовать займы МВФ
Рада призвала перераспределить российские и белорусские займы МВФ в пользу Украины
Заседание Верховной рады Украины
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить России и Белоруссии использовать или распоряжаться займами МВФ и перераспределить специальное право заимствования в пользу Украины.
"Просим… установить запрет на распоряжение или использование Российской Федерацией и Республикой Беларусь специальных прав заимствования (СПЗ), которое эмитируются Международным валютным фондом, и перераспределить СПЗ в пользу Украины", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и другим странам, опубликованном на ее официальном сайте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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