https://ria.ru/20220304/zavod-1776545652.html

Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76

Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76 - РИА Новости, 04.03.2022

Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76

Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:13

2022-03-04T16:13

2022-03-04T16:13

рязанская область

экономика

сша

россия

рязанская область

евросоюз

ту-95мс

ту-22м3

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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.По мнению главы региона, "любой кризис – это еще и новые возможности для освоения рынков, получения новых компетенций". В качестве примера он привел ситуацию, которая складывается сейчас с поставками самолетов и разрывом имеющихся контрактов российских перевозчиков с лизингодателями из стран Евросоюза, США и других стран. По словам Любимова, по предварительной оценке, в гражданской авиации имеется значительный парк ранее выпущенных самолетов Ил-76, которые в настоящий момент не эксплуатируются."В Рязанской области есть АО "360-й Авиационный ремонтный завод", который является одним из немногих авиаремонтных предприятий России, способных на серийный ремонт и глубокую модернизацию большой номенклатуры типов и модификаций авиационной техники военного и гражданского назначения. И сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76", - отметил губернатор.По данным правительства региона, АО "360-й авиаремонтный завод" (АРЗ) является базовым предприятием для дальней авиации и в настоящее время представляет масштабное технологичное производство, на котором трудятся более 1100 человек. Он является крупнейшим заводом по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78, Ил-78М, здесь также производятся сервис, текущий ремонт, доработки и работы по модернизации самолетов военно-транспортной авиации.

https://ria.ru/20220303/shkola-1776339861.html

https://ria.ru/20220217/kapremont-1773424287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, россия, рязанская область, евросоюз, ту-95мс, ту-22м3, ил-78