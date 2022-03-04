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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220304/zavod-1776545652.html
Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76
Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76 - РИА Новости, 04.03.2022
Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76
Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:13
2022-03-04T16:13
рязанская область
экономика
сша
россия
рязанская область
евросоюз
ту-95мс
ту-22м3
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.По мнению главы региона, "любой кризис – это еще и новые возможности для освоения рынков, получения новых компетенций". В качестве примера он привел ситуацию, которая складывается сейчас с поставками самолетов и разрывом имеющихся контрактов российских перевозчиков с лизингодателями из стран Евросоюза, США и других стран. По словам Любимова, по предварительной оценке, в гражданской авиации имеется значительный парк ранее выпущенных самолетов Ил-76, которые в настоящий момент не эксплуатируются."В Рязанской области есть АО "360-й Авиационный ремонтный завод", который является одним из немногих авиаремонтных предприятий России, способных на серийный ремонт и глубокую модернизацию большой номенклатуры типов и модификаций авиационной техники военного и гражданского назначения. И сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76", - отметил губернатор.По данным правительства региона, АО "360-й авиаремонтный завод" (АРЗ) является базовым предприятием для дальней авиации и в настоящее время представляет масштабное технологичное производство, на котором трудятся более 1100 человек. Он является крупнейшим заводом по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78, Ил-78М, здесь также производятся сервис, текущий ремонт, доработки и работы по модернизации самолетов военно-транспортной авиации.
https://ria.ru/20220303/shkola-1776339861.html
https://ria.ru/20220217/kapremont-1773424287.html
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экономика, сша, россия, рязанская область, евросоюз, ту-95мс, ту-22м3, ил-78
16:13 04.03.2022
 
Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76

Губернатор Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.
По мнению главы региона, "любой кризис – это еще и новые возможности для освоения рынков, получения новых компетенций". В качестве примера он привел ситуацию, которая складывается сейчас с поставками самолетов и разрывом имеющихся контрактов российских перевозчиков с лизингодателями из стран Евросоюза, США и других стран. По словам Любимова, по предварительной оценке, в гражданской авиации имеется значительный парк ранее выпущенных самолетов Ил-76, которые в настоящий момент не эксплуатируются.
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:54Рязанская область
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово
Рязанской области есть АО "360-й Авиационный ремонтный завод", который является одним из немногих авиаремонтных предприятий России, способных на серийный ремонт и глубокую модернизацию большой номенклатуры типов и модификаций авиационной техники военного и гражданского назначения. И сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76", - отметил губернатор.
По данным правительства региона, АО "360-й авиаремонтный завод" (АРЗ) является базовым предприятием для дальней авиации и в настоящее время представляет масштабное технологичное производство, на котором трудятся более 1100 человек. Он является крупнейшим заводом по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78, Ил-78М, здесь также производятся сервис, текущий ремонт, доработки и работы по модернизации самолетов военно-транспортной авиации.
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17 февраля, 19:37Рязанская область
Капремонт за два года проведут в 37 школах Рязанской области
 
Рязанская областьЭкономикаСШАРоссияРязанская областьЕвросоюзТу-95МСТу-22М3Ил-78
 
 
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