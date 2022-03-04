Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76
Губернатор Любимов предложил использовать мощности рязанского завода для ремонта Ил-76
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Рязанская область вышла на федеральный уровень с инициативой проработать вопрос использования мощностей 360-го авиаремонтного завода для подготовки и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.
По мнению главы региона, "любой кризис – это еще и новые возможности для освоения рынков, получения новых компетенций". В качестве примера он привел ситуацию, которая складывается сейчас с поставками самолетов и разрывом имеющихся контрактов российских перевозчиков с лизингодателями из стран Евросоюза, США и других стран. По словам Любимова, по предварительной оценке, в гражданской авиации имеется значительный парк ранее выпущенных самолетов Ил-76, которые в настоящий момент не эксплуатируются.
"В Рязанской области есть АО "360-й Авиационный ремонтный завод", который является одним из немногих авиаремонтных предприятий России, способных на серийный ремонт и глубокую модернизацию большой номенклатуры типов и модификаций авиационной техники военного и гражданского назначения. И сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76", - отметил губернатор.
По данным правительства региона, АО "360-й авиаремонтный завод" (АРЗ) является базовым предприятием для дальней авиации и в настоящее время представляет масштабное технологичное производство, на котором трудятся более 1100 человек. Он является крупнейшим заводом по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78, Ил-78М, здесь также производятся сервис, текущий ремонт, доработки и работы по модернизации самолетов военно-транспортной авиации.