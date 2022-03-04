https://ria.ru/20220304/zasedanie-1776404786.html

Джонсон созовет заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Джонсон созовет заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Джонсон созовет заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Зеленским пожар в районе Запорожской АЭС и заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:38

2022-03-04T05:38

2022-03-04T06:02

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ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Зеленским пожар в районе Запорожской АЭС и заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом, сообщает пресс-служба британского премьера.В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.Оба лидера также подчеркнули крайнюю необходимость прекращения огня, Джонсон заявил, "что сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше".Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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