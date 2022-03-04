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Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России - РИА Новости, 04.03.2022
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России
Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:09
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правительство рф
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова."Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий", - говорится в сообщении.
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правительство рф, экономика, россия
10:09 04.03.2022 (обновлено: 10:24 04.03.2022)
 
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России

Правительство примет меры поддержки занятости из-за ухода зарубежных компаний из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
"Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий", - говорится в сообщении.
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4 марта, 00:00Сказано в эфире
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