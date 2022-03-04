https://ria.ru/20220304/zanyatost-1776426702.html
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России - РИА Новости, 04.03.2022
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России
Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:09
2022-03-04T10:09
2022-03-04T10:24
правительство рф
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова."Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия
10:09 04.03.2022 (обновлено: 10:24 04.03.2022)
Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России
Правительство примет меры поддержки занятости из-за ухода зарубежных компаний из России