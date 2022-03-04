https://ria.ru/20220304/zanyatost-1776426702.html

Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России

Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России - РИА Новости, 04.03.2022

Правительство поддержит занятость из-за ухода зарубежных компаний из России

Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:09

2022-03-04T10:09

2022-03-04T10:24

правительство рф

экономика

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Правительство России примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщили журналистам в пятницу в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова."Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия