https://ria.ru/20220304/zakon-1776548977.html

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах - РИА Новости, 04.03.2022

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:23

2022-03-04T16:23

2022-03-04T16:26

общество

экономика

россия

санкции в отношении россии

ипотека

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.Документ, внесенный правительством РФ, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, поясняли ранее в парламенте.Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, экономика, россия, санкции в отношении россии, ипотека