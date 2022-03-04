https://ria.ru/20220304/zakon-1776548977.html
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах - РИА Новости, 04.03.2022
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:23
2022-03-04T16:23
2022-03-04T16:26
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россия
санкции в отношении россии
ипотека
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.Документ, внесенный правительством РФ, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, поясняли ранее в парламенте.Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, экономика, россия, санкции в отношении россии, ипотека
16:23 04.03.2022 (обновлено: 16:26 04.03.2022)
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах
Совфед одобрил закон о праве о праве граждан и субъектов МСП на кредитные каникулы
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.
Документ, внесенный правительством РФ
, предоставляет такое право данным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.
Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, поясняли ранее в парламенте.
Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.