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Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 04.03.2022
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:24
2022-03-04T12:24
госдума рф
политика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.В их числе запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.Нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, также говорится в пояснении к тексту.
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госдума рф, политика, россия
12:24 04.03.2022
 
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян

Госдума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание в Государственной думы РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.
Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.
В их числе запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
Нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, также говорится в пояснении к тексту.
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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