https://ria.ru/20220304/zakon-1776465289.html
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 04.03.2022
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:24
2022-03-04T12:24
2022-03-04T12:24
госдума рф
политика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.В их числе запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.Нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, также говорится в пояснении к тексту.
https://ria.ru/20220304/zakon-1776429010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия
Дума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
Госдума приняла закон о расширении действия санкций за нарушение прав россиян
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.
Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию".
По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США
, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.
В их числе запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
Нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, также говорится в пояснении к тексту.