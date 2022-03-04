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Шольц и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге в РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:47

2022-03-04T13:47

2022-03-04T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

запорожская аэс

германия

олаф шольц

владимир зеленский

украина

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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."Хочу сообщить касательно событий прошедшей ночи, что канцлер говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Звонил президент Зеленский и проинформировал канцлера об актуальном развитии ситуации вокруг АЭС", - сказал Бюхнер.По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская аэс, германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина