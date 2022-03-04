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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/zaes-1776460323.html
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.03.2022
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:10
2022-03-04T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
запорожская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме", - сказал он.По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская область
12:10 04.03.2022 (обновлено: 12:16 04.03.2022)
 
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ

Минобороны: ЗАЭС работает штатно после провокации со стороны ВСУ

© REUTERS / Zaporizhzhya NPPКадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Zaporizhzhya NPP
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме", - сказал он.
По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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