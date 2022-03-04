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https://ria.ru/20220304/yanukovich-1776488101.html
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Евросоюз продлил санкции против Януковича - РИА Новости, 04.03.2022
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Персональные санкции Европейского союза в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также еще трех фигурантов, которых в ЕС обвиняют в "растрате... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:45
2022-03-04T14:09
виктор янукович
в мире
украина
евросоюз
совет евросоюза
санкции
александр янукович
виктор пшонка
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персональные санкции Европейского союза в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также еще трех фигурантов, которых в ЕС обвиняют в "растрате государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением", продлены на шесть месяцев до 6 сентября 2022 года, следует из обнародованного в официальном журнале союза документа."Меры будут применяться до 6 сентября 2022 года", - указывается в документе.Вместе с Виктором Януковичем на шесть месяцев в санкционном списке остаются его сын Александр Янукович, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка.Еще в отношении трех фигурантов списка: Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Сергея Курченко санкции будут действовать год, до 6 марта 2023 года.В настоящее время в этом списке ЕС всего числятся семь фигурантов. В 2021 году ЕС решил исключить из списка Александра Клименко.Ранее Совет Евросоюза продлевал эти персональные санкции против украинских экс-чиновников в марте 2021 года на год - до 6 марта 2022 года.Режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается, также в него вносятся изменения. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов.Экс-президент Украины Янукович и его сын Александр в прошлом году выиграли суд против Совета Евросоюза, оспорив продление заморозки своих активов в 2019 году. Как говорится в судебном решении, Совет Евросоюза "не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры". Поэтому решение о сохранении этих лиц в санкционных списках было ошибочным, считают в суде. "Трибунал аннулирует акты, направленные против Януковича и его сына", - указывалось в решении.При этом в ЕС подчеркивали, что Янукович останется в списке, как минимум, до марта 2022 года, когда был предусмотрен очередной пересмотр списка.
https://ria.ru/20220207/yanukovich-1771493786.html
https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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виктор янукович, в мире, украина, евросоюз, совет евросоюза, санкции, александр янукович, виктор пшонка
13:45 04.03.2022 (обновлено: 14:09 04.03.2022)
 
Евросоюз продлил санкции против Януковича

Евросоюз продлил санкции против экс-президента Украины Януковича на шесть месяцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Янукович
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Персональные санкции Европейского союза в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также еще трех фигурантов, которых в ЕС обвиняют в "растрате государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением", продлены на шесть месяцев до 6 сентября 2022 года, следует из обнародованного в официальном журнале союза документа.
"Меры будут применяться до 6 сентября 2022 года", - указывается в документе.
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Вместе с Виктором Януковичем на шесть месяцев в санкционном списке остаются его сын Александр Янукович, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка.
Еще в отношении трех фигурантов списка: Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Сергея Курченко санкции будут действовать год, до 6 марта 2023 года.
В настоящее время в этом списке ЕС всего числятся семь фигурантов. В 2021 году ЕС решил исключить из списка Александра Клименко.
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Ранее Совет Евросоюза продлевал эти персональные санкции против украинских экс-чиновников в марте 2021 года на год - до 6 марта 2022 года.
Режим ограничительных мер действует с 5 марта 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается, также в него вносятся изменения. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов.
Экс-президент Украины Янукович и его сын Александр в прошлом году выиграли суд против Совета Евросоюза, оспорив продление заморозки своих активов в 2019 году. Как говорится в судебном решении, Совет Евросоюза "не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры". Поэтому решение о сохранении этих лиц в санкционных списках было ошибочным, считают в суде. "Трибунал аннулирует акты, направленные против Януковича и его сына", - указывалось в решении.
При этом в ЕС подчеркивали, что Янукович останется в списке, как минимум, до марта 2022 года, когда был предусмотрен очередной пересмотр списка.
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