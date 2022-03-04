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https://ria.ru/20220304/yandeks-1776440332.html
"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств
"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств - РИА Новости, 04.03.2022
"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств
"Яндекс" предупредил, что если держатели его облигаций 4 марта воспользуются своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 миллиарда долларов с... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:03
2022-03-04T12:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
яндекс
нью-йоркская фондовая биржа
nasdaq
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Яндекс" предупредил, что если держатели его облигаций 4 марта воспользуются своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 миллиарда долларов с выплатой процентов, то компания не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме, следует из сообщения компании. Однако речи про дефолте пока не идет, пояснили РИА Новости в "Яндексе", напомнив, что вчера компания выплатила очередной купон по этим бумагам."Яндекс" в феврале 2020 года разместил конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2025 году. Облигации конвертируются в обыкновенные акции класса "А", цена конвертации была установлена ​​с премией 47,5% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения, а купон определен в размере 0,75% и подлежит выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года.В понедельник, 28 февраля, ЦБ РФ объявил, что Московская фондовая биржа будет закрыта как минимум до пятницы, 4 марта 2022 года. Также 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, осуществляющих существенные операции в России, включая "Яндекс", напоминает компания."В случае, если бы нам помешали распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний нашей голландской материнской компании, у "Яндекса" не было бы достаточных ресурсов для погашения большинства ценных бумаг. Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению облигаций в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное негативное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидность, и может повлиять на нашу способность выполнять другие обязательства", - объясняет "Яндекс".В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что по правилам биржи компания должна раскрывать все теоретически возможные риски, "даже если они никогда не произойдут"."Пока речи про дефолт не идет. Напомним, что вчера была выплата купонного дохода по облигациям - согласно необходимым срокам", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), яндекс, нью-йоркская фондовая биржа, nasdaq
11:03 04.03.2022 (обновлено: 12:30 04.03.2022)
 
"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств

"Яндекс" предупредил акционеров о рисках досрочного погашения бондов по требованию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Яндекс" предупредил, что если держатели его облигаций 4 марта воспользуются своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 миллиарда долларов с выплатой процентов, то компания не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме, следует из сообщения компании. Однако речи про дефолте пока не идет, пояснили РИА Новости в "Яндексе", напомнив, что вчера компания выплатила очередной купон по этим бумагам.
"Яндекс" в феврале 2020 года разместил конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2025 году. Облигации конвертируются в обыкновенные акции класса "А", цена конвертации была установлена ​​с премией 47,5% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения, а купон определен в размере 0,75% и подлежит выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года.
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:52
В Эстонии обсуждают возможность запрета "Яндекс.Такси"
В понедельник, 28 февраля, ЦБ РФ объявил, что Московская фондовая биржа будет закрыта как минимум до пятницы, 4 марта 2022 года. Также 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, осуществляющих существенные операции в России, включая "Яндекс", напоминает компания.
"В случае, если бы нам помешали распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний нашей голландской материнской компании, у "Яндекса" не было бы достаточных ресурсов для погашения большинства ценных бумаг. Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению облигаций в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное негативное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидность, и может повлиять на нашу способность выполнять другие обязательства", - объясняет "Яндекс".
В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что по правилам биржи компания должна раскрывать все теоретически возможные риски, "даже если они никогда не произойдут".
"Пока речи про дефолт не идет. Напомним, что вчера была выплата купонного дохода по облигациям - согласно необходимым срокам", - рассказали в пресс-службе.
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:24В России
СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож перестал быть долларовым миллиардером
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЯндексНью-Йоркская фондовая биржаNasdaq
 
 
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