https://ria.ru/20220304/yandeks-1776440332.html

"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств

"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств - РИА Новости, 04.03.2022

"Яндекс" предупредил акционеров о риске неисполнения обязательств

"Яндекс" предупредил, что если держатели его облигаций 4 марта воспользуются своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 миллиарда долларов с... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:03

2022-03-04T11:03

2022-03-04T12:30

экономика

россия

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яндекс

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Яндекс" предупредил, что если держатели его облигаций 4 марта воспользуются своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 миллиарда долларов с выплатой процентов, то компания не сможет исполнить свои обязательства в полном объеме, следует из сообщения компании. Однако речи про дефолте пока не идет, пояснили РИА Новости в "Яндексе", напомнив, что вчера компания выплатила очередной купон по этим бумагам."Яндекс" в феврале 2020 года разместил конвертируемые облигации на 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2025 году. Облигации конвертируются в обыкновенные акции класса "А", цена конвертации была установлена ​​с премией 47,5% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения, а купон определен в размере 0,75% и подлежит выплате с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года, с первой датой выплаты процентов 3 сентября 2020 года.В понедельник, 28 февраля, ЦБ РФ объявил, что Московская фондовая биржа будет закрыта как минимум до пятницы, 4 марта 2022 года. Также 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, осуществляющих существенные операции в России, включая "Яндекс", напоминает компания."В случае, если бы нам помешали распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний нашей голландской материнской компании, у "Яндекса" не было бы достаточных ресурсов для погашения большинства ценных бумаг. Даже если мы сможем выполнить наши обязательства по погашению облигаций в полном объеме, если мы не сможем обеспечить дополнительное финансирование, требование о погашении существенной части облигаций окажет существенное негативное влияние на наше краткосрочное финансовое положение и ликвидность, и может повлиять на нашу способность выполнять другие обязательства", - объясняет "Яндекс".В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что по правилам биржи компания должна раскрывать все теоретически возможные риски, "даже если они никогда не произойдут"."Пока речи про дефолт не идет. Напомним, что вчера была выплата купонного дохода по облигациям - согласно необходимым срокам", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/volozh-1776093225.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), яндекс, нью-йоркская фондовая биржа, nasdaq