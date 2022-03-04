https://ria.ru/20220304/yamaha-1776570480.html
Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию
Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию
Японская компания Yamaha останавливает поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:57
2022-03-04T17:57
2022-03-04T17:57
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россия
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санкции
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японская компания Yamaha останавливает поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо.Кроме того, проживающие в России три японских сотрудника с семьями будут временно возвращены в Японию "ради обеспечения безопасности".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию
Японская Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию