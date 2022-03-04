https://ria.ru/20220304/yamaha-1776570480.html

Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию

Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию

Японская компания Yamaha останавливает поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:57

2022-03-04T17:57

2022-03-04T17:57

в мире

япония

россия

украина

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776574775_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71913e9f9c90144b662e91ecfea7a3dd.jpg

ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японская компания Yamaha останавливает поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо.Кроме того, проживающие в России три японских сотрудника с семьями будут временно возвращены в Японию "ради обеспечения безопасности".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220304/samsung-1776536740.html

япония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, япония, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии