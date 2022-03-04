https://ria.ru/20220304/vstrecha-1776535845.html
Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье
Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье - РИА Новости, 04.03.2022
Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии сторон. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:41
2022-03-04T15:41
2022-03-04T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
турция
в мире
мид турции
мевлют чавушоглу
россия
украина
сергей лавров
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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии сторон."Мы хотели бы собрать вместе министра иностранных дел России Лаврова и его украинского коллегу Кулебу на дипломатическом форуме в Анталье, если позволят условия и будет согласие сторон", - приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html
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турция, в мире, мид турции, мевлют чавушоглу, россия, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
15:41 04.03.2022 (обновлено: 15:55 04.03.2022)
Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара хочет организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье