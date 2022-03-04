https://ria.ru/20220304/vstrecha-1776535845.html

Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье - РИА Новости, 04.03.2022

Турция намерена организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии сторон. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:41

2022-03-04T15:41

2022-03-04T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

турция

в мире

мид турции

мевлют чавушоглу

россия

украина

сергей лавров

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АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара инициирует встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье при согласии сторон."Мы хотели бы собрать вместе министра иностранных дел России Лаврова и его украинского коллегу Кулебу на дипломатическом форуме в Анталье, если позволят условия и будет согласие сторон", - приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220216/vstrecha-1773118931.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html

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Кирилл Волков

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