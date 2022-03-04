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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220304/vrubel-1776493226.html
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля - РИА Новости, 04.03.2022
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля
Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:58
2022-03-04T13:58
культура
новости культуры
михаил врубель
третьяковская галерея
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА Новости в колл-центре музея."На данный момент на выставку "Михаил Врубель" все билеты проданы, но на выставку будут добавляться билеты в утренние и вечерние сеансы. Информации о том, когда именно появятся билеты, нет, следите за сайтом. Но выставку продлили до 13 числа, так что на новые даты билеты тоже будут поступать", - сказала собеседница агентства.Кроме того, вход в Новую Третьяковку теперь осуществляется без предъявления QR-кода, это подтвердили в колл-центре. Тем не менее, ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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новости культуры, михаил врубель, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, выставки, музеи
13:58 04.03.2022
 
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля

Выставка Врубеля в Новой Третьяковке продлена на неделю, появятся новые билеты

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКамин "Микула Селянинович и Вольга", выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Камин Микула Селянинович и Вольга, выполненный по эскизу Михаила Врубеля, на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА Новости в колл-центре музея.
"На данный момент на выставку "Михаил Врубель" все билеты проданы, но на выставку будут добавляться билеты в утренние и вечерние сеансы. Информации о том, когда именно появятся билеты, нет, следите за сайтом. Но выставку продлили до 13 числа, так что на новые даты билеты тоже будут поступать", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, вход в Новую Третьяковку теперь осуществляется без предъявления QR-кода, это подтвердили в колл-центре. Тем не менее, ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 10:26Культура
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
 
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