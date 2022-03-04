https://ria.ru/20220304/vrubel-1776493226.html
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля - РИА Новости, 04.03.2022
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля
Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:58
2022-03-04T13:58
2022-03-04T13:58
культура
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михаил врубель
третьяковская галерея
новая третьяковская галерея
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА Новости в колл-центре музея."На данный момент на выставку "Михаил Врубель" все билеты проданы, но на выставку будут добавляться билеты в утренние и вечерние сеансы. Информации о том, когда именно появятся билеты, нет, следите за сайтом. Но выставку продлили до 13 числа, так что на новые даты билеты тоже будут поступать", - сказала собеседница агентства.Кроме того, вход в Новую Третьяковку теперь осуществляется без предъявления QR-кода, это подтвердили в колл-центре. Тем не менее, ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил врубель, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, выставки, музеи
В Новой Третьяковке продлили выставку Врубеля
Выставка Врубеля в Новой Третьяковке продлена на неделю, появятся новые билеты
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дополнительные билеты на выставку "Михаил Врубель" в Новой Третьяковки в скором времени появятся на сайте учреждения, ее продлили до 13 марта, сообщили РИА Новости в колл-центре музея.
"На данный момент на выставку "Михаил Врубель" все билеты проданы, но на выставку будут добавляться билеты в утренние и вечерние сеансы. Информации о том, когда именно появятся билеты, нет, следите за сайтом. Но выставку продлили до 13 числа, так что на новые даты билеты тоже будут поступать", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, вход в Новую Третьяковку теперь осуществляется без предъявления QR-кода, это подтвердили в колл-центре. Тем не менее, ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.