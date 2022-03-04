https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html

НАТО планировала руками Украины развязать ядерную войну, заявил Азаров

НАТО планировала руками Украины развязать ядерную войну, заявил Азаров - РИА Новости, 04.03.2022

НАТО планировала руками Украины развязать ядерную войну, заявил Азаров

НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:22

2022-03-04T11:22

2022-03-04T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

нато

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, к концу года спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров."С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия", - написал Азаров на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776398906.html

https://ria.ru/20220303/voyna-1776221329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр