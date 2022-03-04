Нижегородская область выплатит деньги семьям погибших на Украине военных
Нижегородская область выплатит по два миллиона рублей семьям погибших на Украине военных
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Власти Нижегородской области выплатят по 2 миллиона рублей семьям погибших на Украине военнослужащих, при этом пока официальных данных о потерях среди нижегородцев нет, заявил глава региона Глеб Никитин.
Он сообщил, что "в регионе на текущий момент нет официальных данных от министерства обороны о потерях среди нижегородцев, участвующих в спецоперации на Украине, озвучены лишь общие потери страны", но у родственников военнослужащих появляются тревожные сведения.
"К великому сожалению, вряд ли в текущих обстоятельствах мы избежим таких новостей. В этой связи считаю крайне важным обеспечить прямой контакт с семьями военнослужащих для оперативной организации всех видов поддержки. Дал соответствующие поручения", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
"Мы гордимся нашими воинами. И не ограничимся словами. Сегодня дал поручение подготовить решения о выплате семьям погибших помощи в размере 2 миллионов рублей, а также помочь в решении отдельных вопросов таких семей в индивидуальном порядке", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.