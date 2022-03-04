https://ria.ru/20220304/voennye-1776438288.html

Нижегородская область выплатит деньги семьям погибших на Украине военных

Нижегородская область выплатит деньги семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 04.03.2022

Нижегородская область выплатит деньги семьям погибших на Украине военных

Власти Нижегородской области выплатят по 2 миллиона рублей семьям погибших на Украине военнослужащих, при этом пока официальных данных о потерях среди... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:58

2022-03-04T10:58

2022-03-04T10:58

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Власти Нижегородской области выплатят по 2 миллиона рублей семьям погибших на Украине военнослужащих, при этом пока официальных данных о потерях среди нижегородцев нет, заявил глава региона Глеб Никитин.Он сообщил, что "в регионе на текущий момент нет официальных данных от министерства обороны о потерях среди нижегородцев, участвующих в спецоперации на Украине, озвучены лишь общие потери страны", но у родственников военнослужащих появляются тревожные сведения."К великому сожалению, вряд ли в текущих обстоятельствах мы избежим таких новостей. В этой связи считаю крайне важным обеспечить прямой контакт с семьями военнослужащих для оперативной организации всех видов поддержки. Дал соответствующие поручения", - написал Никитин в своем Telegram-канале."Мы гордимся нашими воинами. И не ограничимся словами. Сегодня дал поручение подготовить решения о выплате семьям погибших помощи в размере 2 миллионов рублей, а также помочь в решении отдельных вопросов таких семей в индивидуальном порядке", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/vyplaty-1776362635.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр