https://ria.ru/20220304/voda-1776416704.html

Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой

Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой - РИА Новости, 04.03.2022

Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой

Часть Северо-Крымского канала на севере полуострова активно наполняется водой, пришедшей из Украины, после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:52

2022-03-04T08:52

2022-03-04T09:44

игорь конашенков

армянск

россия

херсон

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Часть Северо-Крымского канала на севере полуострова активно наполняется водой, пришедшей из Украины, после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы, сказал РИА Новости глава администрации Армянска Василий Телиженко.Власти Крыма в четверг сообщили о появлении воды возле Армянска в русле Северо-Крымского канала. Они пояснили, что вода пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы."Канал активно наполняется водой, его наполнение продолжается", - сказал Телиженко.Он добавил, что вода может использоваться, в том числе для наполнения водохранилища, расположенного рядом с заводом в Армянске, производящем двуокись титана, отметив, что этот вопрос находится в компетенции властей республики и руководства предприятия. Что касается полива, то он обычно начинается в мае, добавил Телиженко."К 15 апреля все (для организации полива – ред.) должно быть готово", - добавил он.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html

https://ria.ru/20220301/krym-1775870328.html

армянск

россия

херсон

республика крым

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Ольга Маркова

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Северо-крымский канал наполняется водой после подрыва дамбы Северо-крымский канал на полуострове активно наполняется водой, пришедшей с Украины после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы. 2022-03-04T08:52 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, армянск, россия, херсон, в мире, республика крым