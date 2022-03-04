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Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой
Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой - РИА Новости, 04.03.2022
Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой
Часть Северо-Крымского канала на севере полуострова активно наполняется водой, пришедшей из Украины, после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:52
2022-03-04T09:44
игорь конашенков
армянск
россия
херсон
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Часть Северо-Крымского канала на севере полуострова активно наполняется водой, пришедшей из Украины, после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы, сказал РИА Новости глава администрации Армянска Василий Телиженко.Власти Крыма в четверг сообщили о появлении воды возле Армянска в русле Северо-Крымского канала. Они пояснили, что вода пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы."Канал активно наполняется водой, его наполнение продолжается", - сказал Телиженко.Он добавил, что вода может использоваться, в том числе для наполнения водохранилища, расположенного рядом с заводом в Армянске, производящем двуокись титана, отметив, что этот вопрос находится в компетенции властей республики и руководства предприятия. Что касается полива, то он обычно начинается в мае, добавил Телиженко."К 15 апреля все (для организации полива – ред.) должно быть готово", - добавил он.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html
https://ria.ru/20220301/krym-1775870328.html
армянск
россия
херсон
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Северо-крымский канал наполняется водой после подрыва дамбы
Северо-крымский канал на полуострове активно наполняется водой, пришедшей с Украины после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы.
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игорь конашенков, армянск, россия, херсон, в мире, республика крым
08:52 04.03.2022 (обновлено: 09:44 04.03.2022)
 
Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой

Глава администрации Армянска Телиженко: Северо-Крымский канал активно наполняется водой

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Часть Северо-Крымского канала на севере полуострова активно наполняется водой, пришедшей из Украины, после подрыва возведенной ранее в русле канала дамбы, сказал РИА Новости глава администрации Армянска Василий Телиженко.
Власти Крыма в четверг сообщили о появлении воды возле Армянска в русле Северо-Крымского канала. Они пояснили, что вода пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы.
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"Канал активно наполняется водой, его наполнение продолжается", - сказал Телиженко.
Он добавил, что вода может использоваться, в том числе для наполнения водохранилища, расположенного рядом с заводом в Армянске, производящем двуокись титана, отметив, что этот вопрос находится в компетенции властей республики и руководства предприятия. Что касается полива, то он обычно начинается в мае, добавил Телиженко.
"К 15 апреля все (для организации полива – ред.) должно быть готово", - добавил он.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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Игорь КонашенковАрмянскРоссияХерсонВ миреРеспублика Крым
 
 
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