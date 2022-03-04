https://ria.ru/20220304/vizy-1776517932.html
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам
Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:53
2022-03-04T14:53
2022-03-04T15:29
санкции в отношении россии
в мире
верховная рада украины
украина
россия
белоруссия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных, туристических и деловых виз."Просим… установить запрет на получение новых деловых, учебных и туристических виз для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь;", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
https://ria.ru/20220302/italiya-1776054697.html
украина
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, верховная рада украины, украина, россия, белоруссия, сша, евросоюз
14:53 04.03.2022 (обновлено: 15:29 04.03.2022)
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам
Рада призвала ЕС, США и другие страны запретить выдачу виз россиянам и белорусам