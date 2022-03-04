https://ria.ru/20220304/vizy-1776517932.html

Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:53

2022-03-04T14:53

2022-03-04T15:29

санкции в отношении россии

в мире

верховная рада украины

украина

россия

белоруссия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных, туристических и деловых виз."Просим… установить запрет на получение новых деловых, учебных и туристических виз для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь;", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

https://ria.ru/20220302/italiya-1776054697.html

украина

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, верховная рада украины, украина, россия, белоруссия, сша, евросоюз