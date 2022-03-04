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Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 04.03.2022
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам
Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:53
2022-03-04T15:29
санкции в отношении россии
в мире
верховная рада украины
украина
россия
белоруссия
сша
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных, туристических и деловых виз."Просим… установить запрет на получение новых деловых, учебных и туристических виз для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь;", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
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украина
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санкции в отношении россии, в мире, верховная рада украины, украина, россия, белоруссия, сша, евросоюз
14:53 04.03.2022 (обновлено: 15:29 04.03.2022)
 
Рада призвала ЕС и США запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Рада призвала ЕС, США и другие страны запретить выдачу виз россиянам и белорусам

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ЕС, США, Великобритании и другим странам с просьбой запретить гражданам России и Белоруссии получение новых учебных, туристических и деловых виз.
"Просим… установить запрет на получение новых деловых, учебных и туристических виз для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь;", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.
Женщина у табло вылетов в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00Туризм
Закрыли небо, взвинтили цены: российские туристы не могут вернуться домой
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:55Туризм
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
 
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