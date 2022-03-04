https://ria.ru/20220304/vitamin-1776394356.html

Названы категории людей, которым следует постоянно принимать витамин D

Названы категории людей, которым следует постоянно принимать витамин D - РИА Новости, 04.03.2022

Названы категории людей, которым следует постоянно принимать витамин D

Профессор Суви Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рассказал в беседе с Helsingin Sanomat, каким категориям людей следует... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:50

2022-03-04T01:50

2022-03-04T01:50

общество

здоровье

витамин d

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Профессор Суви Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии рассказал в беседе с Helsingin Sanomat, каким категориям людей следует принимать витамин D круглый год.По его словам, это нужно только тем, кто мало бывает на свежем воздухе, сильно закрывает кожу одеждой, смуглым людям, детям, молодежи, беременным женщинам и людям старше 75 лет. При этом рекомендации о дозировках могут различаться, предупредил Виртанен."Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов. Людям старше 75 лет, смуглым, тем, кто редко бывает на свежем воздухе, закрывает кожу одеждой, рекомендуется принимать 20 микрограммов витамина D ежедневно круглый год", - пояснил ученый.Он отметил, что людям, нуждающимся в витамине D в зимние месяцы, необходимо принимать его до апреля.Профессор указал, что оценить уровень этого витамина в организме можно по рациону. Так, если человек в возрасте от 18 до 74 лет не употребляет молочные и продукты с витамином D или не ест рыбу несколько раз в неделю, ему необходимо принимать 10 микрограммов витамина с октября по конец марта. При этом при регулярном употреблении этих продуктов витаминные добавки не понадобятся даже зимой, добавил Виртанен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20220225/vitaminy-1774782930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, витамин d