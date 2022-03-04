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Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России
Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России - РИА Новости, 04.03.2022
Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России
Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:30
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технологии
белоруссия
россия
украина
в мире
electronic arts
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает компания."Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", - говорится в блоге компании.Ранее компания EA Sports удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине.EA также сообщила, что будет следить за другими аспектами, связанными со своей продукцией, на предмет иных изменений.Electronic Arts (EA) - мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров.
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технологии, белоруссия, россия, украина, в мире, electronic arts
21:30 04.03.2022 (обновлено: 21:50 04.03.2022)
 
Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России

Американская Electronic Arts приостанавливает продажу своих видеоигр в России и Белоруссии

© Electronic ArtsКадр из компьютерной игры Medal of Honor: Warfighter
Кадр из компьютерной игры Medal of Honor: Warfighter
© Electronic Arts
Кадр из компьютерной игры Medal of Honor: Warfighter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает компания.
"Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", - говорится в блоге компании.
Международный сервис аудиокниг Storytel - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Storytel объявил о приостановке работы в России
Ранее компания EA Sports удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине.
EA также сообщила, что будет следить за другими аспектами, связанными со своей продукцией, на предмет иных изменений.
Electronic Arts (EA) - мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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