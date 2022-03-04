https://ria.ru/20220304/videoigry-1776611192.html

Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России

Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России - РИА Новости, 04.03.2022

Electronic Arts приостановил продажу своих видеоигр в России

Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:30

2022-03-04T21:30

2022-03-04T21:50

технологии

белоруссия

россия

украина

в мире

electronic arts

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает компания."Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", - говорится в блоге компании.Ранее компания EA Sports удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине.EA также сообщила, что будет следить за другими аспектами, связанными со своей продукцией, на предмет иных изменений.Electronic Arts (EA) - мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров.

https://ria.ru/20220304/storytel-1776605942.html

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белоруссия

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, белоруссия, россия, украина, в мире, electronic arts