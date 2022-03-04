https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin - РИА Новости, 04.03.2022
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин". РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:01
2022-03-04T11:01
2022-03-04T12:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776468574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_389dca9e15e00ba5322a296332161a09.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин".В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК "Джавелин".Также демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/naemniki-1776439412.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776468574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20bc11e22d59235311a143eca852c088.jpg
Кадры брошенной техники украинскими военными
Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь. ВСУ покинули посты и позиции в Гнутово, Сартане и у Лебединского. На видео запечатлена брошенная техника и оружие. Среди них, в том числе, оказались американские ПЗРК Javelin.
2022-03-04T11:01
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:01 04.03.2022 (обновлено: 12:47 04.03.2022)
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
Минобороны опубликовало видео пораженной техники ВСУ и брошенных комплексов США Javelin