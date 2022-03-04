https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html

Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin

Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin - РИА Новости, 04.03.2022

Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin

Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин". РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:01

2022-03-04T11:01

2022-03-04T12:47

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин".В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК "Джавелин".Также демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/naemniki-1776439412.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры брошенной техники украинскими военными Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь. ВСУ покинули посты и позиции в Гнутово, Сартане и у Лебединского. На видео запечатлена брошенная техника и оружие. Среди них, в том числе, оказались американские ПЗРК Javelin. 2022-03-04T11:01 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины