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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin - РИА Новости, 04.03.2022
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин". РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:01
2022-03-04T12:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин".В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК "Джавелин".Также демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/naemniki-1776439412.html
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Кадры брошенной техники украинскими военными
Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь. ВСУ покинули посты и позиции в Гнутово, Сартане и у Лебединского. На видео запечатлена брошенная техника и оружие. Среди них, в том числе, оказались американские ПЗРК Javelin.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:01 04.03.2022 (обновлено: 12:47 04.03.2022)
 
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin

Минобороны опубликовало видео пораженной техники ВСУ и брошенных комплексов США Javelin

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК "Джавелин".
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.
На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК "Джавелин".
Также демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Первая партия бельгийских наемников отправилась на Украину, сообщают СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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