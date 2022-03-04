Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/vesna-1776408118.html
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна - РИА Новости, 04.03.2022
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
Устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта, рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:36
2022-03-04T06:36
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_0:117:3114:1869_1920x0_80_0_0_9d5220744b0d2cde778d2e0eaf78e95a.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта, рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что погода в столице производит впечатление пришедшей весны."Если мы будем говорить с субъективной точки зрения простого человека, то в Москве сегодня солнечная сухая погода. По ночам она довольно морозная, зато очень теплая днем. В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта", — сказал Леус.При этом с метеорологической точки зрения ситуация противоположная, подчеркнул синоптик, так как считается, что весна приходит тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль.По его словам, даже по новой климатической норме в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа. Согласно прогнозам, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта, пояснил Леус.
https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_35:0:2676:1981_1920x0_80_0_0_0f99c6760bc5859de9b199c772c933ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
06:36 04.03.2022
 
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна

Синоптик Леус: "настоящая" весна придет в Москву примерно 15—17 марта

© РИА Новости / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта, рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что погода в столице производит впечатление пришедшей весны.
"Если мы будем говорить с субъективной точки зрения простого человека, то в Москве сегодня солнечная сухая погода. По ночам она довольно морозная, зато очень теплая днем. В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта", — сказал Леус.
При этом с метеорологической точки зрения ситуация противоположная, подчеркнул синоптик, так как считается, что весна приходит тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль.
По его словам, даже по новой климатической норме в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа. Согласно прогнозам, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта, пояснил Леус.
Мартовская метель в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:47
Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала