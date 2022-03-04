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Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна - РИА Новости, 04.03.2022
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
Устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта, рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:36
2022-03-04T06:36
2022-03-04T06:36
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта, рассказал "Вечерней Москве" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что погода в столице производит впечатление пришедшей весны."Если мы будем говорить с субъективной точки зрения простого человека, то в Москве сегодня солнечная сухая погода. По ночам она довольно морозная, зато очень теплая днем. В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта", — сказал Леус.При этом с метеорологической точки зрения ситуация противоположная, подчеркнул синоптик, так как считается, что весна приходит тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль.По его словам, даже по новой климатической норме в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа. Согласно прогнозам, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта, пояснил Леус.
https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html
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общество, москва, погода
Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
Синоптик Леус: "настоящая" весна придет в Москву примерно 15—17 марта