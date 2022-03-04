https://ria.ru/20220304/vakansii-1776404490.html

Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы

Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы - РИА Новости, 04.03.2022

Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы

Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:34

2022-03-04T05:34

2022-03-04T05:34

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общество

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты проанализировали вакансии и резюме, опубликованные с декабря 2021 года по февраль 2022 года, и выяснили, как изменился рынок труда в России этой зимой по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов."В декабре 2021 года прирост к декабрю 2020 года составил 26%, в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года - 25%", - уточняется там же.В тоже время общее количество резюме соискателей увеличилось за год - на конец февраля 2022 к концу февраля 2021 года - на 11,2%, или на 2,1 миллиона, выяснили специалисты.Эксперты отмечают, что среди соискателей по-прежнему сохранилась тенденция к росту интереса к удаленной работе: доля соискателей, которые хотели бы иметь возможность работать вне офиса, увеличилась за год в 1,8 раза (с 12,7% в декабре-феврале 2020-2021 годов до 22,9% в декабре-феврале 2021-2022 годов). В то же время среди работодателей доля тех, кто готов рассматривать полностью удаленно трудящихся сотрудников, до сих пор составляет менее 3%, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20220304/spetsialisty-1776399613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество