https://ria.ru/20220304/vakansii-1776404490.html
Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы
Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы - РИА Новости, 04.03.2022
Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы
Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:34
2022-03-04T05:34
2022-03-04T05:34
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Специалисты проанализировали вакансии и резюме, опубликованные с декабря 2021 года по февраль 2022 года, и выяснили, как изменился рынок труда в России этой зимой по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов."В декабре 2021 года прирост к декабрю 2020 года составил 26%, в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года - 25%", - уточняется там же.В тоже время общее количество резюме соискателей увеличилось за год - на конец февраля 2022 к концу февраля 2021 года - на 11,2%, или на 2,1 миллиона, выяснили специалисты.Эксперты отмечают, что среди соискателей по-прежнему сохранилась тенденция к росту интереса к удаленной работе: доля соискателей, которые хотели бы иметь возможность работать вне офиса, увеличилась за год в 1,8 раза (с 12,7% в декабре-феврале 2020-2021 годов до 22,9% в декабре-феврале 2021-2022 годов). В то же время среди работодателей доля тех, кто готов рассматривать полностью удаленно трудящихся сотрудников, до сих пор составляет менее 3%, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220304/spetsialisty-1776399613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Исследование показало рост числа вакансий в России по итогам зимы
Исследование "Работы.ру" показало рост числа вакансий в России по итогам зимы на 27%
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Специалисты проанализировали вакансии и резюме, опубликованные с декабря 2021 года по февраль 2022 года, и выяснили, как изменился рынок труда в России
этой зимой по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов.
"По итогам зимы 2021-2022 годов среднемесячное количество вакансий от российских работодателей приросло на 27% по сравнению с зимой 2020-2021 годов. Наибольший прирост новых предложений от компаний произошел в январе 2022 года - число открытых вакансий увеличилось на 30% по сравнению с январем 2021 года", - говорится в исследовании.
"В декабре 2021 года прирост к декабрю 2020 года составил 26%, в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года - 25%", - уточняется там же.
В тоже время общее количество резюме соискателей увеличилось за год - на конец февраля 2022 к концу февраля 2021 года - на 11,2%, или на 2,1 миллиона, выяснили специалисты.
Эксперты отмечают, что среди соискателей по-прежнему сохранилась тенденция к росту интереса к удаленной работе: доля соискателей, которые хотели бы иметь возможность работать вне офиса, увеличилась за год в 1,8 раза (с 12,7% в декабре-феврале 2020-2021 годов до 22,9% в декабре-феврале 2021-2022 годов). В то же время среди работодателей доля тех, кто готов рассматривать полностью удаленно трудящихся сотрудников, до сих пор составляет менее 3%, говорится в исследовании.