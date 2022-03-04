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Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 04.03.2022
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:07
2022-03-04T14:07
2022-03-04T14:41
общество
владимир путин
курильские острова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело."Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", - сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".Также Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - заключил президент.
https://ria.ru/20220203/zadacha-1770773173.html
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, курильские острова
14:07 04.03.2022 (обновлено: 14:41 04.03.2022)
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
Президент Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело.
"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", - сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".
Также Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов
.
"Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - заключил президент.