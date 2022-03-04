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Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 04.03.2022
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:07
2022-03-04T14:41
общество
владимир путин
курильские острова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело."Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", - сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".Также Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - заключил президент.
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общество, владимир путин, курильские острова
14:07 04.03.2022 (обновлено: 14:41 04.03.2022)
 
Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится

Президент Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело.
"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", - сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".
Также Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов.
"Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 02:27
Путин назвал подъем Дальнего Востока стратегической задачей России
 
ОбществоВладимир ПутинКурильские острова
 
 
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