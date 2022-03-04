https://ria.ru/20220304/uzly-1776496599.html

Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится

Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится - РИА Новости, 04.03.2022

Путин: развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке продолжится

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:07

2022-03-04T14:07

2022-03-04T14:41

общество

владимир путин

курильские острова

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке, как бы ни было тяжело."Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", - сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".Также Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - заключил президент.

https://ria.ru/20220203/zadacha-1770773173.html

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, курильские острова