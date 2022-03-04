https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:38
2022-03-04T21:38
2022-03-04T22:06
в мире
оон
украина
обострение ситуации в днр и лнр
сергей кислица
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при организации Сергей Кислица."Мы просим рассмотреть вопрос защиты атомных электростанций и других критически важных объектов на Украине. Срочная дискуссия об установлении запрета на все полеты в воздушном пространстве Украины должна быть главным приоритетом Совета безопасности", – сказал Кислица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина, сергей кислица
21:38 04.03.2022 (обновлено: 22:06 04.03.2022)
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Постпред Украины призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над страной