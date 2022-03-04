https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html

Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной

Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной

Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:38

2022-03-04T21:38

2022-03-04T22:06

в мире

оон

украина

обострение ситуации в днр и лнр

сергей кислица

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ООН, 4 мар – РИА Новости. Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при организации Сергей Кислица."Мы просим рассмотреть вопрос защиты атомных электростанций и других критически важных объектов на Украине. Срочная дискуссия об установлении запрета на все полеты в воздушном пространстве Украины должна быть главным приоритетом Совета безопасности", – сказал Кислица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html

украина

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, оон, украина, сергей кислица