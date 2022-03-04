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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:38
2022-03-04T22:06
в мире
оон
украина
обострение ситуации в днр и лнр
сергей кислица
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при организации Сергей Кислица."Мы просим рассмотреть вопрос защиты атомных электростанций и других критически важных объектов на Украине. Срочная дискуссия об установлении запрета на все полеты в воздушном пространстве Украины должна быть главным приоритетом Совета безопасности", – сказал Кислица.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
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в мире, оон, украина, сергей кислица
21:38 04.03.2022 (обновлено: 22:06 04.03.2022)
 
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной

Постпред Украины призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над страной

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар – РИА Новости. Киев просит Совет безопасности ООН провести срочные дискуссии на предмет закрытия воздушного пространства Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при организации Сергей Кислица.
"Мы просим рассмотреть вопрос защиты атомных электростанций и других критически важных объектов на Украине. Срочная дискуссия об установлении запрета на все полеты в воздушном пространстве Украины должна быть главным приоритетом Совета безопасности", – сказал Кислица.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНУкраинаСергей Кислица
 
 
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