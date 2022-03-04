18:53 04.03.2022 (обновлено: 19:05 04.03.2022)
Путин напомнил Шольцу, какие требования должна выполнить Украина
Президент Путин: Украина должна признать Крым, ДНР, ЛНР и пройти денацификацию
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Украина должна выполнить требования о безъядерном статусе, демилитаризации, денацификации, признании Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.
"Но при условии выполнения всех российских требований. Речь идет о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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