Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776587688.html
Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле
Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2022
Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле
Российские военные в ходе операции на Украине принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:49
2022-03-04T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир путин
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774960978_0:249:2973:1921_1920x0_80_0_0_1511014cb7f18f4f265a6e68eb387660.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе операции на Украине принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем."В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774960978_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_6e96ed580edc8132edc71900ddb3aaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, владимир путин, германия, олаф шольц
18:49 04.03.2022 (обновлено: 18:59 04.03.2022)
 
Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле

Кремль: Россия принимает все меры для сохранения жизни мирных украинцев

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВоенная техника ВС РФ
Военная техника ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Военная техника ВС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе операции на Украине принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ не давали покинуть город
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала