https://ria.ru/20220304/ukraina-1776587688.html

Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле

Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2022

Россия делает все для сохранения жизни мирных украинцев, заявили в Кремле

Российские военные в ходе операции на Украине принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:49

2022-03-04T18:49

2022-03-04T18:59

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

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владимир путин

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе операции на Украине принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем."В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, владимир путин, германия, олаф шольц