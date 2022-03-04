https://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html

Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине

Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине

Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:46

2022-03-04T17:46

2022-03-04T18:23

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — заявил он.Представитель военного ведомства добавил, что Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое. В свою очередь, ДНР взяла под контроль Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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2022

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он. Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков. 2022-03-04T17:46 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф