Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине
Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:46
2022-03-04T18:23
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776581145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_498b2cba446acfffdb598ae7a1829eb2.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — заявил он.Представитель военного ведомства добавил, что Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое. В свою очередь, ДНР взяла под контроль Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776568128.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он. Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.
2022-03-04T17:46
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776581145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70bdcfc9ae0b84da9297e7f7fd9ea357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:46 04.03.2022 (обновлено: 18:23 04.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине

Минобороны: российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — заявил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:16
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
Представитель военного ведомства добавил, что Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое. В свою очередь, ДНР взяла под контроль Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала