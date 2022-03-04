https://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине
Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:46
2022-03-04T17:46
2022-03-04T18:23
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России наступают широким фронтом, действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, и освобождают новые населенные пункты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки", — заявил он.Представитель военного ведомства добавил, что Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее и Лозовое. В свою очередь, ДНР взяла под контроль Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776499555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он. Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.
2022-03-04T17:46
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:46 04.03.2022 (обновлено: 18:23 04.03.2022)
Российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине
Минобороны: российские военные взяли под контроль новые населенные пункты на Украине