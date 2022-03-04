https://ria.ru/20220304/ukraina-1776570109.html
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны
Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:41
2022-03-04T17:41
2022-03-04T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
ивано-франковская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят устроить гуманитарную катастрофу в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения", - сказал Конашенков."Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/kharkov-1776568951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, ивано-франковская область
17:41 04.03.2022 (обновлено: 17:45 04.03.2022)
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что националисты хотят устроить в Донбассе гуманитарную катастрофу