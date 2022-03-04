https://ria.ru/20220304/ukraina-1776570109.html

Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны

Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны

Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:41

2022-03-04T17:41

2022-03-04T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят устроить гуманитарную катастрофу в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения", - сказал Конашенков."Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/kharkov-1776568951.html

россия

донбасс

ивано-франковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донбасс, ивано-франковская область