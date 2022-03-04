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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны
Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:41
2022-03-04T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
ивано-франковская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят устроить гуманитарную катастрофу в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения", - сказал Конашенков."Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс
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в мире, россия, донбасс, ивано-франковская область
17:41 04.03.2022 (обновлено: 17:45 04.03.2022)
 
Украинские националисты разрушают инфраструктуру, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что националисты хотят устроить в Донбассе гуманитарную катастрофу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подразделения, сформированные в считающихся наиболее националистически настроенными районах Украины - Львовской и Ивано-Франковской областях, отступая, хотят устроить гуманитарную катастрофу в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Хочу подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения", - сказал Конашенков.
"Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонбассИвано-Франковская область
 
 
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