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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776552867.html
День восьмой: Москва и Киев провели переговоры, Запад отправляет наемников
День восьмой: Москва и Киев провели переговоры, Запад отправляет наемников - РИА Новости, 04.03.2022
День восьмой: Москва и Киев провели переговоры, Запад отправляет наемников
Российские военные продолжают брать под контроль все новые населенные пункты, делегации Москвы и Киева провели второй раунд переговоров, а западные страны... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:10
2022-03-04T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают брать под контроль все новые населенные пункты, делегации Москвы и Киева провели второй раунд переговоров, а западные страны нарастили отправку в районы боевых действий наемников.Делегации Москвы и Киева в четверг встретились для второго раунда переговоров и достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Стороны условились провести третий раунд в максимально короткие сроки.Ход операцииКак заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция по демилитаризации на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются.По данным Минобороны РФ, российские вооруженные силы РФ, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.Группировки ДНР и ЛНР также при огневой поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман - Приволье и населенные пункты Новокрасовка и Красновка.Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за 15 дней эскалации погибли 26 мирных жителей, 105 получили ранения. Также за этот период были зафиксированы 766 фактов ведения огня со стороны украинских войск.Отправка наемниковРяд европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идёт о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. Они законодательно разрешили гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму, добавили в ведомстве.Российское министерство вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников на Украину. Также стало известно, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "АкЭдеми", "КьЮбик" и "Дин корпорЕйшн".Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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игорь конашенков, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, украина
00:10 04.03.2022 (обновлено: 16:38 04.03.2022)
 
День восьмой: Москва и Киев провели переговоры, Запад отправляет наемников

Восьмой день операции: Москва и Киев провели переговоры, Запад отправляет наемников

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают брать под контроль все новые населенные пункты, делегации Москвы и Киева провели второй раунд переговоров, а западные страны нарастили отправку в районы боевых действий наемников.
Делегации Москвы и Киева в четверг встретились для второго раунда переговоров и достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Стороны условились провести третий раунд в максимально короткие сроки.

Ход операции

Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция по демилитаризации на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются.
По данным Минобороны РФ, российские вооруженные силы РФ, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.
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Группировки ДНР и ЛНР также при огневой поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление, под контроль взято дорожное направление Яровая – Красный Лиман - Приволье и населенные пункты Новокрасовка и Красновка.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за 15 дней эскалации погибли 26 мирных жителей, 105 получили ранения. Также за этот период были зафиксированы 766 фактов ведения огня со стороны украинских войск.

Отправка наемников

Ряд европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идёт о Великобритании, Дании, Латвии, Польше и Хорватии. Они законодательно разрешили гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму, добавили в ведомстве.
Российское министерство вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников на Украину. Также стало известно, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "АкЭдеми", "КьЮбик" и "Дин корпорЕйшн".
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Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим. А президент Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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