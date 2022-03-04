https://ria.ru/20220304/ukraina-1776525507.html

Минобороны запланировало 35 гуманитарных акций в трех областях Украины

Минобороны запланировало 35 гуманитарных акций в трех областях Украины - РИА Новости, 04.03.2022

Минобороны запланировало 35 гуманитарных акций в трех областях Украины

Запланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, будет передано 280 тонн грузов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:14

2022-03-04T15:14

2022-03-04T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

херсонская область

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Запланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, будет передано 280 тонн грузов, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 12 тысяч тонн. На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Генерал уточнил, что только за 3 марта были проведены 16 гуманитарных акций в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению освобожденных районов передано 165 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.Мизинцев еще раз призвал мировое сообщество включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению, нейтрализации последствий гуманитарной катастрофы на Украине и немедленному представлению коридоров для выхода из всех населенных пунктов насильно удерживаемых мирных жителей и иностранцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776502556.html

https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область