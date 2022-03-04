Минобороны запланировало 35 гуманитарных акций в трех областях Украины
Минобороны запланировало 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской и Харьковской областях
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЖители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Запланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, будет передано 280 тонн грузов, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 12 тысяч тонн. На Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Генерал уточнил, что только за 3 марта были проведены 16 гуманитарных акций в Сумской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению освобожденных районов передано 165 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
"На сегодня спланировано 35 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ходе которых населению освобожденных районов будет передано 280 тонн предметов первой необходимости. Также речь идет о продуктах питания и медикаментах", - рассказал начальник НЦУО.
Мизинцев еще раз призвал мировое сообщество включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению, нейтрализации последствий гуманитарной катастрофы на Украине и немедленному представлению коридоров для выхода из всех населенных пунктов насильно удерживаемых мирных жителей и иностранцев.