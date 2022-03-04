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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине
В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине
С начала проведения специальной военной операции из опасных зон проведения спецоперации на Украине эвакуировали более 149 тысяч человек, из которых более 40... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:50
2022-03-04T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных зон проведения спецоперации на Украине эвакуировали более 149 тысяч человек, из которых более 40 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."С начала проведения специальной военной операции из опасных зон всего эвакуировано более 149 тысяч человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1670 детей", - сказал он.Границу с РФ беспрепятственно пересек 16 441 гражданский автомобиль, за последние сутки – 1195, уточнил Мизинцев."Более 7 тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать практически во всех субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована строго индивидуальная работа", - заявил он.По словам Мизинцева, на всех пунктах пропуска сформирован резерв автомобильного транспорта, в том числе автобусов для перемещения граждан к избранным местам временного пребывания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775399029.html
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в мире, украина, россия
14:50 04.03.2022 (обновлено: 15:20 04.03.2022)
 
В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине

Из зон спецоперации на Украине эвакуировали почти 150 тысяч человек, заявили в Минобороны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие на рынке в Луганске
Прохожие на рынке в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных зон проведения спецоперации на Украине эвакуировали более 149 тысяч человек, из которых более 40 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С начала проведения специальной военной операции из опасных зон всего эвакуировано более 149 тысяч человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1670 детей", - сказал он.
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"Более 7 тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать практически во всех субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована строго индивидуальная работа", - заявил он.
По словам Мизинцева, на всех пунктах пропуска сформирован резерв автомобильного транспорта, в том числе автобусов для перемещения граждан к избранным местам временного пребывания.
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