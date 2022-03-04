https://ria.ru/20220304/ukraina-1776515824.html

В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине

В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

В Минобороны рассказали об эвакуации из зон спецоперации на Украине

С начала проведения специальной военной операции из опасных зон проведения спецоперации на Украине эвакуировали более 149 тысяч человек, из которых более 40... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:50

2022-03-04T14:50

2022-03-04T15:20

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных зон проведения спецоперации на Украине эвакуировали более 149 тысяч человек, из которых более 40 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."С начала проведения специальной военной операции из опасных зон всего эвакуировано более 149 тысяч человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1670 детей", - сказал он.Границу с РФ беспрепятственно пересек 16 441 гражданский автомобиль, за последние сутки – 1195, уточнил Мизинцев."Более 7 тысяч пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать практически во всех субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована строго индивидуальная работа", - заявил он.По словам Мизинцева, на всех пунктах пропуска сформирован резерв автомобильного транспорта, в том числе автобусов для перемещения граждан к избранным местам временного пребывания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/bezhentsy-1775399029.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия