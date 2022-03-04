14:45 04.03.2022 (обновлено: 15:06 04.03.2022)
Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны
Минобороны: киевский режим практически полностью потерял способность управлять страной
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. В-третьих, в большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны, так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - сказал Мизинцев.
При этом единственное, по его словам, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы при этом без каких-либо ограничений.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.