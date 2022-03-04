https://ria.ru/20220304/ukraina-1776513818.html

Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны

Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны

Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:45

2022-03-04T14:45

2022-03-04T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775064285_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_487f31661d91e7be127b37c1ec5b4978.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. В-третьих, в большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны, так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - сказал Мизинцев.При этом единственное, по его словам, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы при этом без каких-либо ограничений.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776519584.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф