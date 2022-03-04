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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776513818.html
Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны
Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны
Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:45
2022-03-04T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. В-третьих, в большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны, так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - сказал Мизинцев.При этом единственное, по его словам, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы при этом без каких-либо ограничений.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html
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украина
россия
донецкая народная республика
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:45 04.03.2022 (обновлено: 15:06 04.03.2022)
 
Киев практически потерял способность управлять страной, заявило Минобороны

Минобороны: киевский режим практически полностью потерял способность управлять страной

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киевский режим утратил способность управлять страной, в большинстве городов и населенных пунктов, сообщил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. В-третьих, в большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны, так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения", - сказал Мизинцев.
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В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
При этом единственное, по его словам, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы при этом без каких-либо ограничений.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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4 марта, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Розданное властями оружие работает против самой Украины, заявило Минобороны
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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