https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512414.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:43

2022-03-04T14:43

2022-03-04T14:55

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, сообщает прес-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении."Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России и Украины. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776508141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, в мире