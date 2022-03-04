https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512414.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:43
2022-03-04T14:43
2022-03-04T14:55
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
донбасс
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, сообщает прес-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении."Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России и Украины. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/neonatsisty-1776508141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, в мире
14:43 04.03.2022 (обновлено: 14:55 04.03.2022)
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
Путин обсудил с президентом Белоруссии Лукашенко ход военной операции России на Украине
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, сообщает прес-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин
подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объёме. Президент Белоруссии
выразил поддержку действиям российской стороны", - говорится в сообщении.
"Затронуты также некоторые вопросы, связанные с прошедшим накануне в Белоруссии вторым раундом переговоров представителей России
и Украины
. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.