https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html

В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине

В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине

Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:43

2022-03-04T14:43

2022-03-04T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", - подчеркнул генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, россия, украина, в мире