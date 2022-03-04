https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:43
2022-03-04T14:43
2022-03-04T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", - подчеркнул генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, россия, украина, в мире
14:43 04.03.2022 (обновлено: 15:20 04.03.2022)
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
Минобороны: на освобожденных территориях на Украине создаются условия для мирной жизни