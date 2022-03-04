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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:43
2022-03-04T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", - подчеркнул генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, россия, украина, в мире
14:43 04.03.2022 (обновлено: 15:20 04.03.2022)
 
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине

Минобороны: на освобожденных территориях на Украине создаются условия для мирной жизни

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия на освобожденных территориях создаются условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российской стороной при этом на всех освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к любой гуманитарной помощи", - подчеркнул генерал.
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию из зон спецоперации на Украине эвакуировали 142,5 тысячи человек
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