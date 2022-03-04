Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776509004.html
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине
На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:36
2022-03-04T14:44
в мире
россия
чернигов
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах. В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что несмотря на призывы России, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации. Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как "живой щит", отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html
россия
чернигов
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c49aab6752b13260c3db9b6fe123a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чернигов, мариуполь
14:36 04.03.2022 (обновлено: 14:44 04.03.2022)
 
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине

Минобороны России сообщило о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах. В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что несмотря на призывы России, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации. Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как "живой щит", отметил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных территориях на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЧерниговМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала