https://ria.ru/20220304/ukraina-1776509004.html
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине
На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:36
2022-03-04T14:36
2022-03-04T14:44
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обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах. В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что несмотря на призывы России, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации. Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как "живой щит", отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чернигов, мариуполь
14:36 04.03.2022 (обновлено: 14:44 04.03.2022)
Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине
Минобороны России сообщило о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине