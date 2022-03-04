https://ria.ru/20220304/ukraina-1776509004.html

Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине

Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Минобороны России сообщило о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине

На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:36

2022-03-04T14:36

2022-03-04T14:44

в мире

россия

чернигов

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772114778_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2ba5c96ce37897aaca120c0e822613b3.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населенных пунктах. В указанных городах сегодня на лицо практически гуманитарная катастрофа", - сказал он.Мизинцев подчеркнул, что несмотря на призывы России, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации. Террористы нацбатальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как "живой щит", отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776512207.html

россия

чернигов

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, чернигов, мариуполь