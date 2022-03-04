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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776507773.html
НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине
НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине
НАТО и Германия не будут вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:33
2022-03-04T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
ситуация в днр и лнр
нато
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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. НАТО и Германия не будут вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."Я считаю, это все сказал канцлер ФРГ в интервью вчера вечером, это совершенно однозначно: НАТО и таким образом и Германия не будут вмешиваться в эту войну", - сказал Бюхнер, отвечая на вопросы СМИ.Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, нато
14:33 04.03.2022 (обновлено: 14:42 04.03.2022)
 
НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине

Правительство ФРГ: НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. НАТО и Германия не будут вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Я считаю, это все сказал канцлер ФРГ в интервью вчера вечером, это совершенно однозначно: НАТО и таким образом и Германия не будут вмешиваться в эту войну", - сказал Бюхнер, отвечая на вопросы СМИ.
Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:55
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
 
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