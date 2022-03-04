https://ria.ru/20220304/ukraina-1776507773.html

НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине

НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 04.03.2022

НАТО не будет вмешиваться в боевые действия на Украине, заявили в Берлине

НАТО и Германия не будут вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:33

2022-03-04T14:33

2022-03-04T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. НАТО и Германия не будут вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер."Я считаю, это все сказал канцлер ФРГ в интервью вчера вечером, это совершенно однозначно: НАТО и таким образом и Германия не будут вмешиваться в эту войну", - сказал Бюхнер, отвечая на вопросы СМИ.Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц.

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776340347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, нато