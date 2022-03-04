https://ria.ru/20220304/ukraina-1776505093.html

Рада призвала ЕС и США запретить полеты для российских самолетов

Рада призвала ЕС и США запретить полеты для российских самолетов - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала ЕС и США запретить полеты для российских самолетов

Верховная рада Украины на фоне военной операции РФ по демилитаризации на украинской территории призвала ЕС, США и другие страны запретить самолетам РФ и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:28

2022-03-04T14:28

2022-03-04T15:20

в мире

евросоюз

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины на фоне военной операции РФ по демилитаризации на украинской территории призвала ЕС, США и другие страны запретить самолетам РФ и Белоруссии взлет, посадку и полеты над их территориями."Члены Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, принимая во внимание начало 24 февраля 2022 полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины... решили обратиться в Совет Европейского союза, Европейской службы внешних дел, министерства финансов Соединенных Штатов Америки, министерства иностранных дел и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федерального совета Швейцарии, парламентов и правительств иностранных государств по введению всеобъемлющих и действенных санкций) в отношении Российской Федерации", - говорится на сайте парламента.В Раде попросили: "установить запрет для взлетов, приземлений, полетов над территорией государств для воздушных судов, находящихся в собственности, распоряжении или пользовании граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации и Республике Беларусь, юридических лиц, зарегистрированных в других государствах и у которых граждане Российской Федерации или Республики Беларусь являются конечными бенефициарными собственниками (контролерами) и/или у которых граждане Российской Федерации или Республики Беларусь или юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации или Республике Беларусь, прямо или косвенно обладают более 50 процентами прав (долей) в таких юридических лицах; государственных закупках".Верховная рада Украины также попросила запретить российским и белорусским судам заход в порты."Просим… установить запрет для заходов в порты и территориальные воды государств для судов, которые находятся в собственности, распоряжении или пользовании граждан Российской Федерации или Республики Беларусь, юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации или Республике Беларусь, юридических лиц, которые зарегистрированы в других государствах и в которых граждане Российской Федерации или Республики Беларусь являются конечными бенефициарными собственниками", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776503489.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776524095.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, россия