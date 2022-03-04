https://ria.ru/20220304/ukraina-1776502556.html

Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев

Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев - РИА Новости, 04.03.2022

Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев

Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, украинские войска гарантируют безопасное прохождение коридоров, заявили в офисе Владимира... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:23

2022-03-04T14:23

2022-03-04T14:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, украинские войска гарантируют безопасное прохождение коридоров, заявили в офисе Владимира Зеленского."Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает и от российской стороны", - говорится в сообщении на сайте офиса.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия