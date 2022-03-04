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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776502556.html
Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев
Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев - РИА Новости, 04.03.2022
Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев
Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, украинские войска гарантируют безопасное прохождение коридоров, заявили в офисе Владимира... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:23
2022-03-04T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, украинские войска гарантируют безопасное прохождение коридоров, заявили в офисе Владимира Зеленского."Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает и от российской стороны", - говорится в сообщении на сайте офиса.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
14:23 04.03.2022 (обновлено: 14:35 04.03.2022)
 
Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, заявил Киев

Офис Зеленского: Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов, украинские войска гарантируют безопасное прохождение коридоров, заявили в офисе Владимира Зеленского.
"Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает и от российской стороны", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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4 марта, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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