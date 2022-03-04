https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html

Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине

Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет затяжного конфликта на Украине, чтобы "утопить" в нем Россию и Белоруссию. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:48

2022-03-04T12:48

2022-03-04T13:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

александр лукашенко

россия

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет затяжного конфликта на Украине, чтобы "утопить" в нем Россию и Белоруссию."Не нужен им там мир никакой. Им надо там войну. И чем дольше, тем лучше. Для того, чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальные заявления - просто болтовня, звон", - заявил Лукашенко после подписания в пятницу решения референдума о внесении поправок в новую конституцию. Речь транслировал телеканал "Беларусь 1".По его словам, "ситуация сегодня настолько напряженная, мы идем по такому тонкому льду: если только неверный шаг… мы провалимся в эту пропасть". "Неужели вы не понимаете, что … я это улавливаю и понимаю?" - подчеркнул Лукашенко."Президент России рассказал о разговорах, как принято говорить, с мировыми лидерами, которые ему говорят: а вот Лукашенко, а вот он там какое-то оружие, не дай бог, термоядерное или еще какое-то… О чем это говорит? Они (Запад – ред.) нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту мощную в военном отношении страну. Неужели вы, наивные люди, не понимаете: если только рухнет Россия, следующими будем мы. И даже не следующими – вместе туда пойдем", - сказал белорусский президент.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, александр лукашенко, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр