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Премьер Литвы раскритиковала призывы ввести бесполетную зону над Украиной

Премьер Литвы раскритиковала призывы ввести бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Премьер Литвы раскритиковала призывы ввести бесполетную зону над Украиной

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "безответственными" призывы о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что это означало бы вовлечение НАТО... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:17

2022-03-04T12:17

2022-03-04T12:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "безответственными" призывы о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что это означало бы вовлечение НАТО в военный конфликт."Дискуссии о закрытии воздушного пространства и т.д. означали бы непосредственное вовлечение НАТО в военный конфликт. Мне кажется, что все призывы к вовлечению НАТО в военный конфликт сейчас безответственны", - приводит слова Шимоните издание lrytas.lt.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, нато, сша, россия